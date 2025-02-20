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МО України: Необґрунтовано припинені виплати військовослужбовцям поновлено

25.02.2025 / 15:23
Поновлено грошові виплати низці військовослужбовців, які раніше були необґрунтовано припинені. Йдеться про загальну суму у майже сім млн грн.

Про це повідомило Міноборони.

Було встановлено, що шість військовослужбовців, які проходили лікування за кордоном, перестали отримувати виплати через несвоєчасне подання посадовими особами військової частини документів для проведення дистанційного медичного огляду ВЛК. Крім того, 46 військовослужбовців протягом двох місяців не пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) і залишалися у розпорядженні командира частини без з’ясування причин тривалого медичного огляду. Це призвело до суттєвого зменшення їхніх виплат.

Центральне управління захисту прав військовослужбовців направило відповідні запити до військової частини, командування Сухопутних військ ЗСУ та військового госпіталю. Як результат, військова частина підготувала всі необхідні документи, що дозволило провести дистанційні медичні огляди та відновити виплати.

Зазначається, що станом на сьогодні військовим уже виплачено 3.9 млн грн, решту (майже 3 млн грн) буде виплачено протягом березня.

Міноборони
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