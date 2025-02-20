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ВООЗ задокументувала понад 2254 напади на заклади охорони здоров'я в Україні

25.02.2025 / 17:27
Станом на жовтень 2024 року 68% українців повідомили про погіршення стану свого здоров'я порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

"Найпоширенішими проблемами зі здоров'ям є проблеми з психічним здоров'ям, від яких страждають 46% людей. За ними йдуть розлади психічного здоров'я (41%) та неврологічні розлади (39%)", - йдеться у повідомленні.

Неінфекційні захворювання є причиною 84% усіх смертей в Україні. Основними бар'єрами для пацієнтів з такими захворюваннями є недоступність послуг та висока вартість ліків.

За час повномасштабної війни ВООЗ задокументувала понад 2254 напади на заклади охорони здоров'я в Україні.

ВООЗ
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