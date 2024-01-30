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ВООЗ: Кількість випадків захворювання на рак у світі може зрости на понад 75% до 2050 року

02.02.2024 / 14:21
До 2050 року кількість випадків захворювання на рак у світі може зрости на понад 75%. Ключовими факторами зростання захворюваності є вживання тютюну, алкоголю та ожиріння.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на прогноз ВООЗ, пише УНН.

«За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2050 року кількість випадків раку у світі зросте більш ніж на 75%», - ідеться у повідомленні.

У ВООЗ зазначають, що сьогодні найбільш поширеним у світі є рак легенів, на другому місці — рак молочної залози у жінок. Також поширеними є рак печінки та шлунка.

Якщо у 2012 році у світі зафіксували 14,1 млн нових випадків захворювання на рак та 8,2 млн летальних випадків від нього, то у 2022-му ці показники сягнули 20 млн нових випадків та 9,7 млн смертей, зазначили у ВООЗ.

Міжнародне агентство ВООЗ із дослідження раку (IARC) прогнозує, що до 2050 року буде зафіксовано понад 35 млн нових випадків раку (це на 77% більше, ніж у 2022 році), а кількість летальних випадків зросте до понад 18 млн.

Ключовими чинниками зростання випадків раку, за оцінками ВООЗ, є вживання тютюну та алкоголю, а також ожиріння.

Згідно з прогнозами, у 2050 році в країнах з найвищим рівнем прибутків зафіксують 4,8 млн нових випадків захворювань на рак, але в країнах з низьким рівнем прибутку це число буде значною вищим. А смертність від раку у бідних країнах збільшиться майже вдвічі.

«Ті, у кого найменше ресурсів для боротьби з раком, візьмуть на себе основний тягар», - зазначив представник IARC доктор Фредді Брей.

рак, ВООЗ
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