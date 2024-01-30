Reuters: Відносини Пекіна з Києвом можуть постраждати через оголошення китайських компаній спонсорами війни

Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на свої власні джерела.

Україна внесла до списку міжнародних спонсорів війни 48 компаній з усього світу, пояснюючи це тим, що їхня ділова діяльність опосередковано допомагає або сприяє військовій агресії росії. 14 з них – китайські, зокрема, Xiaomi Corporation, China Railway Construction Corporation, China National Offshore Oil Corporation, Alibaba Group та інші.

За інформацією джерела, Китай не висунув жодних умов або "тимчасових рамок" для України, а просто висловив свою думку щодо чорного списку.

На думку іншого джерела, Пекін може пов'язати це питання з китайськими закупівлями українського зерна. До повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року Китай був найбільшим торговим партнером України і залишається важливим споживачем українського зерна, олії та руди.

Пекін підтримує тісні зв'язки з москвою та утримується від критики вторгнення росії в Україну, але також заявляє, що суверенітет та територіальна цілісність усіх країн мають шануватись. Крім того, Китай пропонував свою допомогу у посередництві у війні.