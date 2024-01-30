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У Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до МКС

02.02.2024 / 13:19
З 1 лютого у Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду (МЕС).

Про це повідомила пресслужба Суду у Twitter (X), інформує "Європейська правда".

У пресслужбі зазначили, що Вірменія стала 124-ою державою-учасницею Міжнародного кримінального суду.

Представник прем'єр-міністра Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кірокосян, якого цитує DW, зазначив, що приєднання до МКС дає можливість країні "запобігати воєнним злочинам і злочинам проти людяності на своїй землі".

За його словами, це насамперед стосується Азербайджану.

3 жовтня 2023 року парламент Вірменії прийняв закон про ратифікацію Римського статуту, який згодом був підписаний 13 жовтня та набув чинності 17 жовтня.

Нагадаємо, держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати президента росії владіміра путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.

Відомо, що росія надсилала Вірменії "рекомендації" у зв’язку з ратифікацією статуту Міжнародного кримінального суду і Єреван вже відреагував на цей документ.

МКС, Вірменія, Римський статут
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