Орбан пояснив, чому після тривалих заперечень все ж таки погодився схвалити виділення допомоги для України

Про це він розповів у зверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами Орбана, у Брюсселі йому запропонували механізм контролю, який гарантує розумне використання виділених Україні коштів.

Він не уточнив, про який саме механізм контролю йдеться.

Орбан додав, що він також отримав гарантії того, що призначені Угорщині, але заморожені Євросоюзом гроші, не потраплять в Україну.

Угорщина впродовж тривалого часу чинила опір наданню Україні фінансової допомоги, які країна отримуватиме від Євросоюзу впродовж чотирьох років.

Останнім часом Орбан вимагав як компроміс можливість щорічно блокувати надання цієї допомоги.