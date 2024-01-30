Foreign Policy: Вашингтон і Берлін насторожено ставляться до запрошення України в НАТО

Окрім США та Німеччини, опонентами запрошення виступають й інші західні представники НАТО. Про це повідомляє Foreign Policy.

На їх переконання - не можна приймати Україну в НАТО, доки йде війна, щоб не спровокувати конфлікт Альянсу з рф через окуповані українські території. Хоча в принципі, у довгостроковій перспективі, вони погоджуються на вступ України до НАТО.

Є інформація, що Франція готова направити Україні офіційне запрошення стати союзником Альянсу. Своєю чергою, Польща, Чехія та країни Балтії вважають, що лише членство України в НАТО переконає москву пригальмувати вторгнення та покласти край війні.

Інші прихильники вступу вважають, що це буде дешевше, ніж постійне постачання зброї Україні.

Але США попросили союзників не форсувати цю тему на літньому саміті НАТО, щоб не дати росії можливості говорити про розкол в Альянсі. Проте, на думку аналітиків, навіть якщо Україна отримає запрошення, то на схвалення всіма країнами Альянсу "можуть піти роки".