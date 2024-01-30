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Reuters: ЄС погодиться на щорічний перегляд надання Україні фінансової допомоги

01.02.2024 / 16:25
Лідери Європейського Союзу погодяться на умови прем'єр-міністра Угорщини Віктор Орбана, який наполягає на щорічному перегляді надання Україні фінансової допомоги в рамках чотирирічного пакету на 50 млрд євро.

Про це пише Reuters із посиланням на проєкт рішення саміту, який відбудеться у Брюсселі 1 лютого.

Зазначається, що допомога від ЄС має допомогти покрити потреби України на 2024-2027 роки, за допомогою 33 мільярдів євро дешевих позик і 17 мільярдів грантів з бюджету ЄС, щоб надати Києву стабільне фінансування під час війни.

Угорщина, яка підтримує тісні зв'язки з москвою, наполягає на щорічному перегляді фінансування.

Як пише видання, ця ідея не подобається більшості країн ЄС , але фінансування для України передбачене з бюджету ЄС, а для цього потрібна одностайність між 27 країнами Європейського Союзу, тому необхідна згода Угорщини.

В останній версії проєкту саміту, з якою ознайомився Reuters, лідери ЄС пропонують проводити щорічні дебати на основі звітів Європейської комісії щодо того, як Україна витрачає гроші.

Як пояснює видання, це не дасть Угорщині права постійно накладати вето на фінансування, але викликає занепокоєння.

«Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації механізму з метою надання вказівок щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресійної війни росії проти України», — йдеться в проєкті документу, який 1 лютого мають підтримати лідери ЄС.

Дипломати заявили, що Будапешт хоче не тільки щорічного права вето, але також не бажає брати участь у вищих витратах на обслуговування спільних запозичень ЄС для фонду відновлення, стверджуючи, що Угорщина не отримала свої гроші через проблеми з верховенством права.

Оскільки кошти відновлення для Угорщини все ще заморожені, а схема закінчується в 2026 році, Будапешт також хоче, щоб ЄС продовжив термін дії програми на два роки до 2028 року.

Дипломати та офіційні особи ЄС стверджують, що ані звільнення від сплати вищих процентних витрат, ані розширення програми відновлення фонду є юридично неможливими.

Для того, щоб Угорщина не блокувала гроші для України, Європейська комісія вирішила надати їй 10 млрд євро із "заморожених" раніше коштів від Європейського союзу.

Також виконавчий комітет Європейського Союзу схвалив виділення 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її досі замороженої частки коштів з Фонду відновлення ЄС.

Reuters, ЄС
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