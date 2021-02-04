Reuters: Санкциями в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK Зеленский пытается отвлечь внимание от снижающегося политического рейтинга и политических неудач

Об этом речь идет в публикации крупнейшего в мире международного новостного агентства Reuters.

В телефонном разговоре агентству Reuters народный депутат Украины Виктор Медведчук сообщил, что «такой шаг Зеленский предпринял с целью отвлечения внимания от снижающегося политического рейтинга и от политических неудач в борьбе с бедностью и пандемией COVID-19».

Также Медведчук в разговоре заявил, что «Украина переживает глубокий экономический, социальный и политический кризис… И то, что политические эксперты появляются на каналах и берут интервью у граждан на улице, привело Президента в ярость».

Напомним, что 2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью: ООО «Ариадна ТВ», ООО «Новый Формат ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «Новости 24 часа», ООО «Новые коммуникации».

В публикации Reuters отмечается, что в указе не приведено никаких объяснений по данному решению. Козак является владельцем трех телеканалов, в отношении которых введены санкции. Также указывается в публикации, что эти телеканалы связаны с Виктором Медведчуком.

Санкции, введенные в отношении Козака сроком на пять лет, лишают его возможности пользоваться и распоряжаться собственностью, а также выводить капитал из Украины. Санкции прекращают действие лицензий на вещание принадлежавших ему телеканалов. Медиа-компаниям и телеканалам запрещается вещание и их активы заблокированы. Все три канала остановили эфиры в среду утром.