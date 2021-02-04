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Минздрав о вакцинации руководства государства: планом не предусмотрено

04.02.2021 / 17:59
В утвержденном правительством национальном плане вакцинации украинцев не предусмотрена прививка руководства государства от COVID-19. Однако план вакцинации могут изменить.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"Согласно плану у нас не предусмотрена вакцинация руководства государства: президента, премьер-министра, министра здравоохранения", - заявил министр.

В то же время Степанов не исключает, что вакцинацию руководства государства могут внести в план, чтобы мотивировать украинцев делать прививки от коронавируса.

"Но у нас есть другая проблема. Она заключается в том, что количество людей, которые желают делать прививку бесплатно, у нас сегодня составляет около 43-44%. Это очень мало. Много кто говорит, что в других странах, руководство собственным примером показывало безопасность вакцины. Поэтому я не исключаю, что можем предусмотреть это в плане ради этого", - пояснил он.

Напомним, до этого президент Владимир Зеленский не исключал платной вакцинации от коронавируса в Украине. Он отмечал, что не планирует делать COVID-прививку бесплатно и сам приобретет вакцину.

Добавим, календарный план вакцинации украинцев был опубликован в конце января.

Источник

коронавирус, вакцинация
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