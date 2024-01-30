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Міжнародний суд частково визнав росію винною у порушенні конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму

01.02.2024 / 15:23
Міжнародний суд ООН виніс рішення в справі України проти росії, що включала звинувачення щодо фінансування тероризму. Про це повідомила Європейська правда у середу, 31 січня.

"У рішенні Міжнародного суду, яке зачитала президентка Суду Джоан Доног’ю, суд визнав росію винною у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за однією зі статей – №9. Суд заявив, що росія не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна", – йдеться у повідомленні.

При цьому вказано, що суд визнав необґрунтованою більшу частину звинувачень України на адресу росії. При цьому головною проблемою стало те, що суд обрав консервативний підхід до трактування Конвенції та вирішив, що фінансування тероризму у її розумінні стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї. Наприклад, постачання ЗРК Бук не підпадає під цю заборону.

"Утім, у підсумку це означає, що Міжнародний суд частково визнав росію винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму", – резюмує видання.

У свою чергу Радіо Свобода зазначає, що суд не призначив компенсацію, як того вимагала українська сторона. Суд також відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності рф за збитий літак малайзійських авіаліній рейсу MH17 над непідконтрольною Україні територією 17 липня 2014 року, про що просила Україна.

Що стосується позову України проти рф щодо справи про порушення конвенцій про подолання форм расової дискримінації – йдеться про утиски кримських татар та українців на території тимчасово окупованого півострова, то в суді заявили, що Україна не змогла довести більшість фактів такої расової дискримінації, повідомляє РБК-Україна.

При цьому в Гаазі визнали, що росія не змогла захистити права етнічних українців, які проживали в Криму, таким чином москва порушила свої зобов'язання в межах зазначеної Конвенції.

ООН, Міжнародний суд
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