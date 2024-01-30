Боррель: ЄС планує підготувати ще 20 тисяч українських солдатів

Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони країн ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Ми майже досягли мети підготувати 40 тисяч українських солдатів в рамках нашої навчальної місії для України. І сьогодні ми погодилися додати ще 20 тисяч військових до цієї місії, і це підніме планку до 60 тисяч підготовлених солдатів загалом", – сказав Боррель.

За його словами, цифру у 60 тисяч планують досягти до кінця літа.

"Гарна підготовка означає збереження життів на полі битви", – наголосив Боррель.