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17:27
Foreign Policy: Вашингтон і Берлін насторожено ставляться до запрошення України в НАТО
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16:25
Reuters: ЄС погодиться на щорічний перегляд надання Україні фінансової допомоги
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15:23
Міжнародний суд частково визнав росію винною у порушенні конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму
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14:21
Боррель: ЄС планує підготувати ще 20 тисяч українських солдатів
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11:14
ЦНС: росія продовжує поглинати білорусь завдяки її маріонетковому уряду
- 17:27
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WIIW: Витрати на вторгнення діють на економіку росії як наркотик
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15:23
МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки у 2024 році
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15:23
Rheinmetall збудує новий завод з виробництва боєприпасів для постачання їх в Україну
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16:25
ДПСУ: У Польщі в сторону України у черзі стоять близько 1300 вантажівок
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Зеленський оприлюднив декларацію за два роки
- 17:27
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Как выбрать качественный стиральный порошок25.01.2024 / 23:38От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.Последние новости рубрики
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