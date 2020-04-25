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Боррель: Україна має історичне вікно можливостей, щоб міцно пов'язати своє майбутнє з ЄС

02.05.2024 / 14:21
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своїй заяві до 20-річчя найбільшого в історії розширення Євросоюзу відзначив, що нинішні країни-кандидати, серед яких Україна, мають історичне вікно можливостей, щоб міцно пов'язати своє майбутнє з Європейським Союзом.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві Борреля, пише "Європейська правда".

Боррель наголосив, що 20 років тому європейська сім'я прийняла десять нових держав-членів, що стало сміливим кроком, який ще більше об'єднав Європу після десятиліть розділення після Другої світової війни.

"Проте, наша робота з возз'єднання континенту не завершена. Ми знали це до 2022 року, і ми знаємо це ще більше сьогодні, коли росія веде агресивну війну проти України", – зазначив він.

За його словами, протягом останніх років мільйони європейців виявили бажання і надію приєднатися до проєкту ЄС.

"Західні Балкани, Туреччина, Україна, Молдова та Грузія мають історичне вікно можливостей, щоб міцно пов'язати своє майбутнє з Європейським Союзом. Розширення ЄС – це трансформаційна політика, що сприяє зміцненню безпеки, правосуддя та демократії, а також підвищенню рівня життя європейців", – зазначив Боррель.

ЄС та кандидати співпрацюють у сфері безпеки та оборони, щоб разом протистояти численним геополітичним викликам та краще їх долати, додав глава дипломатії ЄС.

Майбутні держави-члени повинні зміцнювати свої демократичні інститути та захищати права людини і фундаментальні свободи, підкреслив Боррель.

"Країни-кандидати та ЄС мають історичну можливість побудувати більший, глибший і сильніший Європейський Союз", – констатував верховний представник ЄС.

Боррель, ЄС
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