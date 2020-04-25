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Мінреінтеграції: У Державний реєстр санкцій внесено дані про понад 17 тисяч фізичних і юридичних осіб

02.05.2024 / 15:23
У Державний реєстр санкцій внесено дані про понад 17 тисяч фізичних і юридичних осіб.

Про це в середу, 1 травня, повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що до Державного реєстру санкцій внесено дані про підсанкційних 10 085 фізичних осіб і 7125 юридичних осіб.

"Реєстр забезпечує надання безоплатного публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про суб’єктів, щодо яких застосовано українські обмежувальні заходи. Його ведення забезпечує Апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дані в Реєстрі оперативно оновлюються за рішеннями РНБО, введеними в дію указами президента України, а також судовими рішеннями з питань санкцій.

Мінреінтеграції, санкції, Державний реєстр санкцій
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