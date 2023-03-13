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У Мінреінтеграції пояснили, що треба знати громадянам України про одруження за кордоном

13.03.2023 / 11:34
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що треба знати громадянам України про одруження за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінреінтеграції.

“Українці, які зараз перебувають за кордоном, мають змогу одружитися або розлучитися на території іншої держави”, - ідеться у повідомленні.

Для цього необхідно відвідати одну із закордонних дипломатичних установ, які можуть вносити зміни до Державного реєстру актів цивільного стану.

У міністерстві надали перелік країн і міст, де доступні такі послуги. Зокрема це посольства України у Грузії, Республіці Казахстан, Республіці Польща, Турецькій Республіці, Федеративній Республіці Німеччина.

Також така можливість є у генеральних консульств України у Кракові, Любліні, Вроцлаві Республіки Польща, у Дюссельдорфі, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені Федеративної Республіки Німеччина й у Стамбулі Турецької Республіки, а також консульства України у Гданську Республіки Польща та в Анталії Турецької Республіки.

“Очікується, що перелік закордонних дипломатичних установ, де буде можливою реєстрація актів цивільного стану, збільшуватиметься”, - зазначили у Мінреінтеграції.

Мінреінтеграції, шлюб
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