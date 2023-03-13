Люксембург передав Україні 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги

"Уже найближчим часом транспортні засоби будуть відправлені на лінію фронту, де вони здійснюватимуть свою головну місію - рятуватимуть життя наших захисників, які боронять нашу державу, а також мирних жителів, які постійно стають жертвами варварських російських обстрілів", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що акцію було реалізовано в рамках ініціативи "Ukraine is calling", організованої Громадою українців у Люксембурзі LUkraine asbl, і підтриманої посольством України в Бельгії та Люксембурзі.

Метою зазначеної ініціативи став збір 10 млн євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.

"Висловлюємо велику подяку Міністерству оборони Люксембургу, зокрема віцепрем'єр-міністру - міністру оборони Люксембургу пану Франсуа Баушу, начальнику Генерального штабу Стіву Туллу та заступнику голови компанії Venari Group Оліверу Норту. Окреме дякую президенту LUkraine пану Миколі Жарову, віцепрезиденту LUkraine Інні Яременко, а також усій команді LUkraine", - підсумували в дипвідомстві.