Залужний провів переговори з Міллі щодо оборонних потреб України

"Провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили низку важливих для нас тем. Детально зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони", - ідеться в телеграмі Головнокомандувача.

Залужний зазначив, що розповів Міллі про ситуацію на полі бою. Сторони домовилися продовжувати діалог і спільну роботу.

Головнокомандувач подякував Міллі, керівництву і народу США за підтримку України в боротьбі з агресією рф.