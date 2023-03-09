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Залужний провів переговори з Міллі щодо оборонних потреб України

12.03.2023 / 10:32
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у суботу обговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марком Міллі посилення можливостей системи протиповітряної оборони.

"Провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили низку важливих для нас тем. Детально зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони", - ідеться в телеграмі Головнокомандувача.

Залужний зазначив, що розповів Міллі про ситуацію на полі бою. Сторони домовилися продовжувати діалог і спільну роботу.

Головнокомандувач подякував Міллі, керівництву і народу США за підтримку України в боротьбі з агресією рф.

Залужний, Міллі
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