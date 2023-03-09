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Ткаченко: Розрив договору надання УПЦ МП території Києво-Печерської лаври стосується всіх приміщень

11.03.2023 / 16:43
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, що розрив договору безоплатного надання Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) території Києво-Печерської лаври стосується абсолютно всіх приміщень на території заповідника.

Про це глава міністерства написав на своїй сторінці у Facebook.

Раніше, 10 березня, національний заповідник "Києво-Печерська лавра" опублікував повідомлення про розірвання договору з УПЦ МП про користування приміщеннями на своїй території.

"Договір користування УПЦ Києво-Печерської Лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується всіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі", — уточнив Ткаченко.

За його словами, з 11 березня на території Києво-Печерської лаври почнуть діяти робочі групи, які займуться інвентаризацією майна та оглядом технічного стану будівель.

упц мп, Ткаченко, Києво-Печерська лавра
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