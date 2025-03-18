Нацполіція: Восьмеро фігурантів отримали підозри за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги

Про це 19 березня повідомила Нацполіція.

Загалом восьмеро фігурантів отримали підозри за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. За скоєне їм може загрожувати до семи років увʼязнення.

Зазначається, що на Дніпропетровщині заблокували незаконну діяльність злочинної групи, троє з учасників якої були рідними братами. Використовуючи благодійну організацію, члени угруповання організували незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України за спрощеною процедурою та без сплати митних платежів. За даними слідства у січні-лютому 2024 року фігуранти завезли та продали за такою схемою 10 автомобілів з європейською реєстрацією на понад 800 тис. грн.

За схожим планом незаконного ввезення та продажу автомобілів «працювали» посадові особи однієї з благодійних організацій на Хмельниччині. Зловмисники тимчасово реєстрували транспортні засоби на підконтрольні фонди як гуманітарну допомогу на потреби армії, а потім реалізовували їх за готівку в розмірі від 5 500 до 6 500 доларів за одиницю. Двох учасників злочинної групи працівники регіонального УСР ДСР Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області затримали під час продажу пʼяти транспортних засобів, загальною вартістю майже 23 000 доларів. Загалом хмельницькі ділки встигли продати гуманітарних авто на понад 1,2 млн грн.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Дніпропетровської, Львівської, Черкаської та Хмельницької областей та вилучили 16 автомобілів, документацію чорнові записи з так званою бухгалтерією, кошти в іноземні та національній валюті, мобільні телефони тощо.

Усі вилучені транспортні засоби доставлено до спеціальних майданчиків для подальшого зберігання. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

На підставі отриманих доказів 8 учасників незаконних схем ввезення авто під приводом гуманітарної допомоги отримали підозри - незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Чотирьом зловмисникам обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, щодо решти - питання вирішується.