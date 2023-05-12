Войти | Зарегистрироваться
07:11

суббота,
13 мая
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Залужний: радянська армія "жила" у лавах Збройних сил України довгий час

12.05.2023 / 17:26
радянська армія "жила" у лавах Збройних сил України довгий час, і навіть сьогодні залишаються деякі відлуння періоду СРСР.

Про це сказав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. В інтерв'ю Дмитру Комарову, яке вийде 12 травня, генерал розповів про нетерпимість до відлуння СРСР в українській армії.

"Не до кінця вона ще завершила своє існування", – заявив Залужний.

Він зазначив, що зараз, коли йдуть важкі бої, купа процесів пов'язані один з одним, реформувати армію дуже складно.

"Але мої підлеглі це знають. І якщо я десь знайду трохи представника радянської армії на будь-якій посаді, то я довго не розбиратимусь", – сказав Залужний.

Залужний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 мая
11 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.