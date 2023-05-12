Фрідман: кремль розраховував на швидке захоплення Україні через що навіть не думав про "план Б"

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті, коментуючи статтю Томаса Фрідмана для The New York Times.

"Вона (стаття - ред.) остаточно руйнує монструозний образ російської федерації й особисто путіна, який дозволяв їм активно домінувати у світовій політиці. Насправді путін ніколи не був здатний до якісного аналізу ситуації, розробки сценаріїв, гнучкого планування чи об'єктивної оцінки. Він завжди покладався на загрозливий блеф. Настав час зробити остаточну переоцінку", - підкреслив радник.

Фрідман у своєму матеріалі зазначив, що очільник кремля став "найнебезпечнішим дурнем у світі" через те, що не може ні перемогти у війні проти України, ні програти, ні зупинитись.

За словами лауреата Пулітцерівської премії, кремль розраховував на швидке захоплення Україні через що навіть не думав про "план Б".

"володимир путін розраховував за короткі терміни поставити у Києві свій "маріонетковий уряд", проте за рік настала ситуація, коли він не може перемогти, не може програти і не може зупинитися", - зазначив він.

За його словами, ця війна - одна з "найбезглуздіших в сучасності", оскільки "президент однієї країни знищує цивільну інфраструктуру іншої країни, доки не буде достатнього прикриття для нього, щоб приховати той факт, що він був великим дурнем".