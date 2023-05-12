ЄС не зафіксував значної контрабанди зброї з України до Європи

Як пише "Європейська правда", про це Йоганссон сказала в інтерв’ю агентству Reuters, перебуваючи з візитом у Києві.

"Мушу сказати, що ми не спостерігали жодної контрабанди вогнепальної зброї з України в промислових масштабах", – сказала представниця Єврокомісії.

Вона додала, що в ЄС фіксували окремі випадки вивезення стрілецької зброї з України, здебільшого окремими людьми, як трофеї або для особистого захисту, і "їх, звичайно, затримували на кордоні прикордонники".

Йоганссон зазначила, що порушила й обговорила питання контрабанди зброї під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Олександром Клименком.