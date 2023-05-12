Войти | Зарегистрироваться
07:11

суббота,
13 мая
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

ЄС не зафіксував значної контрабанди зброї з України до Європи

12.05.2023 / 14:20
Європейська комісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон стверджує, що ЄС не зафіксував значної контрабанди зброї з України до Європи, а поодинокі випадки виявлялись правоохоронцями.

Як пише "Європейська правда", про це Йоганссон сказала в інтерв’ю агентству Reuters, перебуваючи з візитом у Києві.

"Мушу сказати, що ми не спостерігали жодної контрабанди вогнепальної зброї з України в промислових масштабах", – сказала представниця Єврокомісії.

Вона додала, що в ЄС фіксували окремі випадки вивезення стрілецької зброї з України, здебільшого окремими людьми, як трофеї або для особистого захисту, і "їх, звичайно, затримували на кордоні прикордонники".

Йоганссон зазначила, що порушила й обговорила питання контрабанди зброї під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Олександром Клименком.

Клименко, Йоганссон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 мая
11 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.