Ллойд Остін привітав ухвалення Палатою представників пакета законопроєктів з допомогою Україні

Про це йдеться в його заяві, поширеній Пентагоном, передає Укрінформ.

«Я вітаю ухвалення важливого додаткового фінансування потреб національної безпеки, яке допоможе Міноборони підтримувати Україну та Ізраїль, зміцнювати безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та зберігати міць наших союзників і партнерів у всьому світі»,- зауважив Остін.

Він зазначив, що законодавча ініціатива також є важливою інвестицією в майбутнє Америки, оскільки забезпечує близько $50 млрд для оборонно-промислової бази США у понад 30 штатах.

«Цей закон зробить Америку більш безпечною та збереже життя. Ми знову побачили, що негаразди нашого часу лише загострюються без потужного й стійкого керівництва США»,- наголосив Остін.

Глава Пентагону також підкреслив, що світ продовжує спостерігати, і на карту поставлені життя людей, а також національна безпека США в довгостроковій перспективі.

«Ми ніколи не маємо давати жодної причини нашим друзям, нашим суперникам або нашим ворогам сумніватися в рішучості Америки», - заявив глава Пентагону.