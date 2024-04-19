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Ллойд Остін привітав ухвалення Палатою представників пакета законопроєктів з допомогою Україні

21.04.2024 / 13:15
Міністр оборони США Ллойд Остін привітав ухвалення Палатою представників у суботу пакета законопроєктів з іноземною допомогою, підкресливши, що це зрештою сприятиме безпеці самої Америки та зміцнить лідерство США.

Про це йдеться в його заяві, поширеній Пентагоном, передає Укрінформ.

«Я вітаю ухвалення важливого додаткового фінансування потреб національної безпеки, яке допоможе Міноборони підтримувати Україну та Ізраїль, зміцнювати безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та зберігати міць наших союзників і партнерів у всьому світі»,- зауважив Остін.

Він зазначив, що законодавча ініціатива також є важливою інвестицією в майбутнє Америки, оскільки забезпечує близько $50 млрд для оборонно-промислової бази США у понад 30 штатах.

«Цей закон зробить Америку більш безпечною та збереже життя. Ми знову побачили, що негаразди нашого часу лише загострюються без потужного й стійкого керівництва США»,- наголосив Остін.

Глава Пентагону також підкреслив, що світ продовжує спостерігати, і на карту поставлені життя людей, а також національна безпека США в довгостроковій перспективі.

«Ми ніколи не маємо давати жодної причини нашим друзям, нашим суперникам або нашим ворогам сумніватися в рішучості Америки», - заявив глава Пентагону.

Пентагон, Остін
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