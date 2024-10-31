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Остін: Армія США буде готова виконувати політичні рішення свого наступного головнокомандувача

08.11.2024 / 10:12
Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Пентагон забезпечить «спокійну, впорядковану та професійну» передачу влади новому керівництву, очолюваному наступним президентом.

Про це, як повідомляє в четвер CNN, він заявив у своєму меморандумі до Збройних сил, розісланому напередодні, передає Укрінформ.

«Як і завжди армія США буде готова виконувати політичні рішення свого наступного головнокомандувача та підкорятися всім законним наказам цивільного командування», - зазначив міністр оборони.

Меморандум Остіна з’явився в момент, коли серед військових з’явилися занепокоєння через заяви Дональда Трампа про готовність використати регулярні війська для внутрішніх правоохоронних функцій та проведення масових депортацій.

З обранням Трампа в Міноборони виникло запитання про те, що станеться, якщо він видасть незаконний наказ або пошлеться на «Закон про повстання» для розгортання регулярних військ США всередині країни.

Остін підкреслив, що армія США «стоятиме осторонь» політики та надалі підтримуватиме й захищатиме Конституцію.

«Ви - не просто військові, - наголосив глава Пентагону, звертаючись до підлеглих, - ви - армія Сполучених Штатів, найкраща бойова сила на Землі, і ви надалі захищатимете нашу країну, нашу Конституцію та права всіх наших громадян».

Пентагон, Трамп, Остін
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