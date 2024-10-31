путін: Колишній світоустрій йде безповоротно

Про це заявив російський диктатор володимир путін на пленарній сесії дискусійного клубу Валдай у Сочі в четвер, 7 листопада.

"Настає у певному сенсі момент істини. Колишній устрій світу безповоротно йде, можна сказати, вже пішов. А за формування нового розгортається серйозна, непримиренна боротьба", - сказав очільник кремля.

За словами путіна, "це не бій за владу і геополітичний вплив - це бій за самі принципи, на яких будуватиметься світобудова".

"Від результату цієї боротьби залежить, чи вдасться побудувати світопорядок, який дасть змогу розвиватися всім і, зрештою, дозволить людині залишитися людиною", - заявив російський лідер.

За словами путіна, "дедалі частіше демократію розуміють не як влада більшості, а як влада меншості". Сучасний неолібералізм, на його думку, "виродився в тоталітарну ідеологію".

"Сліпа віра західних політиків у власну безкарність, винятковість може стати трагедією... У політиці США та їхніх союзників все частіше помітний принцип "не діставайся ж нікому", але це дуже небезпечна формула... Ні про яку гегемонію в новій системі світоустрою не може бути мови", - заявив російський диктатор.

При цьому він зазначив, що "росія не сприймає західну цивілізацію як ворога, не ставить питання "ми чи вони".

"росія потрібна світові, і Брюсселю і Вашингтону, які вважають себе начальником, цього не змінити... Захід намагався завдати росії нищівного удару і відлучити її від світової політики та економіки, але це не вдалося. Нинішній конфлікт не всіх з усіма, ми бачимо конфлікт переважної частини планети зі світовою меншістю, яка хоче зберігати своє домінування", - наголосив путін.

російський диктатор також додав, що "монополія Заходу, будь-яка монополія рано чи пізно закінчується".

"У багатополярному світі, що формується, не повинно бути країн, що програли, і народів, ніхто не повинен відчувати себе ущемленим... Міжнародне право - продукт домовленостей не країн, а народів. Не має бути ситуації, коли модель однієї країни, хай навіть успішної, нав'язується решті", - заявив Путін.

За його словами, світ змінюється, з'являються нові центри, однак "світ, що настає, не буде простим".

"Тиснути на нас марно, а домовлятися ми завжди готові", - резюмував путін.