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Зеленський не підписав закон про підвищення податків, бо Гетманцев має чимало нових ідей, - ЗМІ

08.11.2024 / 16:25
Президент України Володимир Зеленський вже понад три тижні утримується від підписання закону про підвищення податків, імовірно, через нові ініціативи голови податкового комітету Данила Гетманцева.

Про це повідомляє "Нафторинок", посилаючись на свої джерела у Верховній Раді.

За словами джерела, Зеленський не підписав закон, бо Гетманцев має чимало нових ідей і у президента могли виникнути певні сумніви.

Законопроєкт №11416-д, що передбачає підвищення податків, зокрема впровадження передоплати податку на прибуток для АЗС, викликав значний резонанс і обговорення в ЗМІ.

Раніше було зазначено, що окремі положення цього законопроєкту можуть суперечити Конституції України, на що вказало Головне юридичне управління Верховної Ради.

Сам Гетманцев заявив, що, на його думку, закон, який ще 15 жовтня передали на підпис президенту Зеленському, не суперечить Конституції, але все одно є несвоєчасним і поганим рішенням.

Гетманцев, Зеленський
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