Президент Чехії: Укладення з путіним угоди навряд чи буде в інтересах Європи та українців

«Багато країн чекали приходу нової адміністрації, сподіваючись, що Дональд Трамп змінить ситуацію, особливо коли почули його слова про те, що він закінчить війну протягом 24 годин. Я не думаю, що це реалістично. Але водночас я вірю, що він докладе зусиль, щоб закінчити цю війну і укласти угоду з путіним. Швидше за все, така угода буде не в наших інтересах і не в інтересах України», - сказав він на відкритті IISS Prague Defence Summit у Празі в п'ятницю ввечері.

Павел зазначив, що озвучені раніше від радників обраного президента США пропозиції - це передача росії частини окупованих територій, відмова Україні стати членом НАТО впродовж щонайменше 20 років, і «покладення на Європу відповідальності за захист у довгостроковій перспективі 1300-кілометрової лінії, яка може бути вільною від зброї».

Водночас він висловив переконання, що будь-яке мирне врегулювання в Європі повинно бути узгоджено з великою кількістю сторін, включно з Китаєм, Індією, які впливають на росію, і з іншого боку має брати участь Європа.

«Тому що це мирне врегулювання матиме сильний вплив на архітектуру безпеки у всій Європі. Так що така угода не може бути укладена без Європи, без України. Це не має сенсу», - додав президент.

Говорячи про вибори у США, Павел зазначив, що «Європі доведеться робити більше разом, незалежно від результатів американських виборів», однак «із президентом Трампом нам, імовірно, доведеться робити це швидше». Він додав, що потрібно буде почекати, щоб побачити, якою буде реальна політика нової адміністрації США щодо України, Європи, НАТО.

«Що стосується України, то моя точка зору, можливо, менш політкоректна, але я все одно скажу. Із самого початку ми робили недостатньо. Лише кілька країн, і я пишаюся тим, що Чехія була однією з них, надавали Україні все, чого вона потребувала, і все, що ми могли їй дати. Але початок військової підтримки був досить повільним», - завив Павел.

Також він визнав, що повільна підтримка України дала змогу росії просунутися, незважаючи на всі проблеми з командуванням і логістикою росіян.

«Але водночас навіть росіяни винесли урок із війни. Вони стали більш ефективними на полі бою, а поставок з нашого боку в Україну, військової техніки та фінансів, було недостатньо для перемоги. Тому ми спостерігали свого роду глухий кут», - сказав чеський лідер.

На його думку, «зараз ситуація складається дещо краще для росії, ніж для України», і «в цій ситуації важко спонукати одну зі сторін до переговорів».