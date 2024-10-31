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Блінкен та Бербок узгодили наступні кроки щодо підтримки України

09.11.2024 / 13:15
Державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, щоб узгодити наступні кроки щодо підтримки України.

Про це повідомили в п’ятницю в Держдепартаменті США, передає Укрінформ.

«Держсекретар подякував Німеччині за постійну допомогу для України та підкреслив важливість підтримки зусиль українців щодо відстоювання їхньої свободи та досягнення перемоги», - зауважили в американському відомстві.

При цьому, сторони також обговорили загрозу, пов’язану із залученням росією північнокорейських військ у війні проти України.

Сторони, крім того, обговорили інші питання міжнародного характеру. Зокрема, йшлося про необхідність дипломатичного врегулювання конфлікту в Лівані, а також припинення війни в Газі, включно із поверненням усіх заручників, а також збільшенням гуманітарної допомоги.

Бербок, Блінкен
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