Войти | Зарегистрироваться
16:53

понедельник,
26 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кандидат в канцлеры Германии не видит Украину в НАТО из-за конфликта с РФ

26.04.2021 / 15:46
Кандидат на должность федерального канцлера Германии от партии "Зеленых" Анналена Бербок считает нецелесообразным говорить сейчас о членстве Украины в НАТО из-за конфликта с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью изданию FAZ.

"Самое главное сейчас - усилить давление на Россию, чтобы обеспечить соблюдение Минских соглашений. Стабилизация сейчас является приоритетом. Так или иначе, шаги к членству в НАТО заранее нереальны. И как бы трудно это ни было в отношении российских действий: мы не должны прекращать все переговоры с Москвой", - сказала Бербок.

"Послание Москве должно быть таким: суверенные государства сами решают вопрос о своих союзах. Сюда также входит перспектива Украины в ЕС и НАТО. Но вы не можете сделать третий шаг перед первым, и, конечно, не в ситуации, когда существует жесткий конфликт с Россией. Считаю, что имеет смысл поддержать Украину в разминировании", - добавила она.

Журналист спросил Бербок, поддержит ли она в случае назначения канцлером предоставление летального оружия Украине, однако политик не ответила прямо, и только упомянула о наблюдательной миссии.

"Угроза для Украины со стороны России остается большой. Самое главное - обеспечить реализацию Минских соглашений уже сейчас. Миссии наблюдателей от ОБСЕ необходим доступ ко всем частям оккупированной Россией территории. Она также крайне нуждается в средствах для воздушной разведки", - сказала Бербок.

В то же время, Бербок высказалась за то, чтобы правительство Германии перестало поддерживать газопровод "Северный поток-2".

"Санкции являются жесткими мерами, но им постоянно мешает то, что немецкое правительство поддерживает важнейший престижный проект Кремля – ​​газопровод "Северный поток-2". Я бы давно отозвала политическую поддержку "Северного потока-2", - сказала она.

Напомним, немецкие "Зеленые" впервые в истории партии выдвинули кандидата на пост федерального канцлера. Федеральные выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года.

Источник

НАТО, Бербок
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.