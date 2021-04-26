Санкциями против Медведчука Зеленский выпросил поддержку Запада и звонок Байдена – итальянские СМИ

Об этом говорится в статье итальянского издания Lettera da Mosca.

«Пора отступить: все-таки Зеленский собрал поддержку Запада, пообщался с Байденом, в камуфляже шествовал в окопах. Следовательно, можно посылать сигналы расслабления», – пишет издание.

Автор публикации напоминает, что к нынешней ситуации в Украине привели действия власти Зеленского, который в конце прошлого года столкнулся с целым рядом внутренних проблем.

«Владимир Зеленский оказался опутанный тысячей внутренних проблем: трудности кризиса COVID-19, который ударил по экономике, уже находящейся в тяжелом положении, жесткая конфронтация с Конституционным Судом, все более и более сложные переговоры по кредитам МВФ. Но при этом Президент столкнулся с еще более серьезной проблемой – он потерял доверие избирателей Юго-Востока страны, так и не сумев выполнить свое предвыборное обещание о достижении прочного мира на Донбассе», – пишет итальянский ресурс.

Далее в материале уточняется, что после падения рейтингов Владимир Зеленский обратился к «ультранационалистической риторике» своего предшественника.

«Президент сначала закрыл телеканалы, выступающие за диалог с Москвой, применил закон, карающий русский язык, критикуемый Венецианской комиссией, и принял невероятные меры, такие как санкции против лидера оппозиции Медведчука», – подчеркивается в публикации.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.