У Євростатф розповіли, скільки українців мають статус тимчасового захисту

"Порівняно з кінцем серпня 2024 року найбільший абсолютний приріст кількості одержувачів спостерігався в Німеччині (+7 005; +0,6%), Польщі (+4 645; +0,5%) та Іспанії (+3 170; +1,5%)", - ідеться в інформації відомства.

Воно зазначає, що кількість бенефіціарів скоротилася у Франції (-570; -0,9%) та Італії (-10; -0,0%).

Таким чином у вересні зростання кількості біженців з України зі статусом тимчасового захисту сповільнилося до 33,7 тис. з 39,8 тис. у серпні.

Згідно з даними Євростату, незважаючи на позбавлення Німеччиною в липні майже 237 тис. осіб зазначеного статусу, вона однаково залишається країною з найбільшою кількістю в ЄС і світі - 1 млн 129,34 тис. на кінець вересня, або 26,9% від загальної кількості бенефіціарів у ЄС.

До трійки лідерів входять також Польща - 979,84 тис., або 23,3% і Чехія - 378,48 тис., або 9,0%.

Слідом зі значним відставанням ідуть Іспанія - 218,30 тис., Румунія - 172,41 тис. та Італія - 166,79 тис.

Водночас Євростат уточнив, що в даних стосовно Іспанії, Греції та Кіпру враховується частина людей, чий статус тимчасового захисту вже недійсний.

Згідно з даними відомства, порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб у вересні 2024 року спостерігалася в Чехії (34,7), Литві (28,1) і Польщі (26,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становить 9,3.

Йдеться також, що на 30 вересня 2024 року на громадян України припадало понад 98,3% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (45,0%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти - майже третину (32,3%), тоді як дорослі чоловіки - трохи більше ніж п'яту частину (22,7%) від загальної кількості. Роком раніше частка жінок була 46,5%, дітей 33,7% і дорослих чоловіків 19,9%.

Понад 100 тис. осіб зі статусом тимчасового захисту на кінець вересня 2024 року було також у Словаччині - 126,97 тис., Нідерландах - 119,01 тис. та Ірландії - 107,93 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Бельгії - 84,54 тис., Австрії - 81,91 тис., Литві - 81,07 тис., Норвегії - 76,11 тис., Фінляндії - 67,27 тис., Швейцарії - 66,63 тис., Болгарії - 64,32 тис., Португалії - 63,66 тис. і Франції - 60,10 тис. (дані про дітей переважно не включено - Євростат).

Далі йдуть Латвія - 46,99 тис. осіб, Швеція - 44,63 тис., Угорщина - 37,99 тис., Данія - 36,93 тис., Естонія - 34,24 тис., Греція - 31,78 тис., Хорватія - 25,40 тис., Кіпр - 21,68 тис., Ісландія - 3,92 тис., Люксембург - 3,82 тис., Мальта - 2,16 тис. і Ліхтенштейн - 0,66 тис.

Євростат уточнив, що всі наведені дані стосуються надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, що встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з воєнним вторгненням Росії та тягне за собою запровадження тимчасового захисту. 25 червня 2024 року Європейська рада ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для цих осіб із 4 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 15 жовтня цього року оцінювали в 6,192 млн, а загалом у світі - у 6,752 млн, що відповідно на 38 тис. і 27 тис. більше, ніж на 24 вересня цього року.

В Україні, за останніми даними ООН на серпень цього року, було 3,669 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що на 121 тис. більше, ніж на квітень цього року.

За даними регіональної влади, на які посилаються в ООН, з 1 серпня до 3 жовтня Донецьку область на сході України покинули понад 120 тис. осіб, зокрема 19,5 тис., які втекли від активних бойових дій. У Сумській області влада оцінює, що було евакуйовано 36 тис. осіб, зокрема 6 тис. дітей.

Як зазначав на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб.

Водночас Нацбанк, навпаки, у жовтневому інфляційному звіті знову погіршив прогноз відтоку з України цього року з 0,4 млн до 0,5 млн. В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, що залишаються за кордоном, цьогоріч до 6,8 млн. Водночас оцінку відтоку на наступний рік знижено з 0,3 млн до 0,2 млн.

У новому звіті Нацбанк підтвердив очікування початку повернення українців додому 2026 року, проте знизив прогноз чистого припливу 2026 року до 0,2 млн із 0,4 млн.