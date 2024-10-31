New York Times: російсько-північнокорейський наступ в Курській області наближається

"Згідно з новою оцінкою США, росія зосередила сили, не виводячи солдатів зі сходу України - її головного пріоритету на полі бою - що дало змогу москві чинити тиск на кількох фронтах одночасно", - пише видання.

Повідомляється, що північнокорейські солдати наразі проходять тренування разом із російськими на заході Курської області.

"російсько-північнокорейський наступ наближається, оскільки обраний президент Дональд Трамп готується знову вступити на посаду із заявленою метою якнайшвидшого закінчення війни", - наголошується в статті.

За даними видання, рф навчає північнокорейців артилерійського вогню, базової тактики піхоти і розчищення траншей. Ця підготовка передбачає, що принаймні деякі північнокорейські сили братимуть участь у лобових атаках на оборонні позиції України.

"Американські офіційні особи не впевнені, які обмеження уряд президента Кім Чен Ина наклав на використання своїх сил. Однак американські офіційні особи очікують, що вони братимуть безпосередню участь у бойових діях", - повідомляє видання.