Войти | Зарегистрироваться
12:04

понедельник,
11 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

New York Times: російсько-північнокорейський наступ в Курській області наближається

11.11.2024 / 09:10
російські військові зібрали 50 тис. солдатів, включно з північнокорейськими, готуючись розпочати наступ із метою повернути територію, захоплену Україною в Курській області рф, пише американське видання New York Times з посиланням на американських та українських чиновників.

"Згідно з новою оцінкою США, росія зосередила сили, не виводячи солдатів зі сходу України - її головного пріоритету на полі бою - що дало змогу москві чинити тиск на кількох фронтах одночасно", - пише видання.

Повідомляється, що північнокорейські солдати наразі проходять тренування разом із російськими на заході Курської області.

"російсько-північнокорейський наступ наближається, оскільки обраний президент Дональд Трамп готується знову вступити на посаду із заявленою метою якнайшвидшого закінчення війни", - наголошується в статті.

За даними видання, рф навчає північнокорейців артилерійського вогню, базової тактики піхоти і розчищення траншей. Ця підготовка передбачає, що принаймні деякі північнокорейські сили братимуть участь у лобових атаках на оборонні позиції України.

"Американські офіційні особи не впевнені, які обмеження уряд президента Кім Чен Ина наклав на використання своїх сил. Однак американські офіційні особи очікують, що вони братимуть безпосередню участь у бойових діях", - повідомляє видання.

New York Times, Курська область
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 ноября
10 ноября
9 ноября
8 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.