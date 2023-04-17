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New York Times: Після звірств росії в Україні деяки держави не хочуть ризикувати

18.04.2023 / 16:27
Вторгнення росії в Україну підштовхнуло НАТО до повномасштабних зусиль, спрямованих на те, щоб знову стати боєздатним, воюючим альянсом.

Про це пише The New York Times.

"НАТО швидко переходить від того, що військові називають стримуванням відплатою, до стримування запереченням. У минулому теорія полягала в тому, що в разі вторгнення росіян країни-члени намагатимуться протриматися доти, доки сили союзників, переважно американські, які базуються вдома, не прийдуть їм на допомогу і не завдадуть удару у відповідь, щоб відтіснити росіян назад", - пише газета.

Зазначається, що після звірств росії на окупованих територіях України прикордонні держави, такі як Польща і країни Балтії, більше не хочуть ризикувати. Мета полягає в тому, щоб зробити сили НАТО не лише більш міцними і боєздатними, але й більш помітними для росії, що є ключовим елементом стримування. Країни Центральної і Східної Європи наполягають на тому, що вже недостатньо говорити, що ми готові стримувати, обіцяючи відвоювати, а потрібно захищати кожен дюйм території НАТО з першого дня.

Зараз НАТО розгорнула батальйон багатонаціональних військ у восьми країнах уздовж східного кордону з росією. Альянс детально розробляє плани розширення цих сил до рівня бригади в прифронтових країнах задля посилення стримування і здатності відтіснити сили вторгнення з самого початку. Крім того, він також ставить завдання перед тисячами інших сил у разі війни швидко перекинутись на підтримку.

НАТО, New York Times
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