New York Times: Після звірств росії в Україні деяки держави не хочуть ризикувати

Про це пише The New York Times.

"НАТО швидко переходить від того, що військові називають стримуванням відплатою, до стримування запереченням. У минулому теорія полягала в тому, що в разі вторгнення росіян країни-члени намагатимуться протриматися доти, доки сили союзників, переважно американські, які базуються вдома, не прийдуть їм на допомогу і не завдадуть удару у відповідь, щоб відтіснити росіян назад", - пише газета.

Зазначається, що після звірств росії на окупованих територіях України прикордонні держави, такі як Польща і країни Балтії, більше не хочуть ризикувати. Мета полягає в тому, щоб зробити сили НАТО не лише більш міцними і боєздатними, але й більш помітними для росії, що є ключовим елементом стримування. Країни Центральної і Східної Європи наполягають на тому, що вже недостатньо говорити, що ми готові стримувати, обіцяючи відвоювати, а потрібно захищати кожен дюйм території НАТО з першого дня.

Зараз НАТО розгорнула батальйон багатонаціональних військ у восьми країнах уздовж східного кордону з росією. Альянс детально розробляє плани розширення цих сил до рівня бригади в прифронтових країнах задля посилення стримування і здатності відтіснити сили вторгнення з самого початку. Крім того, він також ставить завдання перед тисячами інших сил у разі війни швидко перекинутись на підтримку.