США: Заяви путіна про ядерну зброю ставить під загрозу глобальну стабільність

З такою заявою виступила у вівторок під час конференції НАТО в Вашингтоні перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман, передає власний кореспондент Укрінформу.

«НАТО та партнери-однодумці повинні як ніколи бути рішучими у зміцненні інфраструктури, яка десятиліттями допомагала підтримувати безпеку світу»,- наголосила представниця Держдепартаменту США.

У цьому контексті вона акцентувала увагу на необхідності зменшення ризиків розповсюдження ядерної зброї, інформування про кризи, задіяння стабілізаційних механізмів, реалізацію заходів зміцнення довіри та багатосторонніх угод.

Шерман нагадала, що Сполучені Штати неодноразово пропонували росії шляхи продовження дії домовленостей про нерозповсюдження. Однак путін ігнорує ці пропозиції та минулого року ухвалив жахливе рішення щодо масштабного вторгнення в Україну. А зараз кремль продовжує брязкати ядерною зброєю, щоби посилити напруженість та підвищити ставки в його війні.

«Він (путін – ред.) заявив, що росія розмістить ядерну зброю в білорусі, він також оголосив юридично недійсне призупинення СНО-ІІІ, що ставить під загрозу глобальну ядерну стабільність», - наголосила заступниця держсекретаря США.

Крім того, Шерман нагадала про суттєве нарощування ядерного матеріалу Іраном, а також активні випробування стратегічних носіїв ядерної зброї Північною Кореєю.

Заступниця держсекретаря США процитувала президента Байдена, який заявив, що «незалежно від розвитку подій у світі, Сполучені Штати готові вживати критично важливі заходи контролю над озброєннями». Шерман підкреслила, що це принципова позиція, і вона залишається актуальною навіть коли інші відмовляються виконувати свої зобов’язання.

У цьому контексті представниця США закликала інші країни докласти більше зусиль для посилення контролю над нерозповсюдженням небезпечної зброї, щоби зберігати світ безпечніши