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Зеленський: Необхідно досягти стабільної безпекової ситуації в Україні, щоб у рф не було можливості повернутися до війни

24.01.2025 / 18:30
Президент України Володимир Зеленський сказав, що у питанні завершення війни пріоритетним є сильний і справедливий мир.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg.

Глава держави зауважив, що терміни настання миру також важливі, адже щодня гинуть люди, проте важливим є й результат.

«Для мене важлива якість, а не терміни. Безумовно, терміни теж у пріоритеті, бо від цього залежить життя людей, щодня у нас є втрати. Але передусім мир має бути сильним і справедливим», – наголосив Зеленський.

За словами президента, необхідно досягти стабільної безпекової ситуації та миру в Україні, та щоб у рф не було можливості повернутися до війни.

Зеленський
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