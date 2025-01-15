Прокуратура повідомила про підозру чинному народному депутату, який незаконно переправляв через кордон своїх знайомих

Як повідомляє ДБР у телеграм у суботу, починаючи з липня 2022 року народний депутат надсилав від свого імені листи до Держприкордонслужби України щодо надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які начебто мали його супроводжувати за кордоном.

Як зазначає ДБР, яке не називає імені депутата, задокументовано 23 випадки, коли на підставі листів народного обранця 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього, адже він на час їхнього перетину або вже перебував за кордоном, або не виїжджав із країни взагалі.

Також, подекуди для закордонних поїздок йому було потрібно одночасно до 5 водіїв. Троє з таких "драйверів" взагалі не повернулися в Україну.

За інформацією джерел агентства в правоохоронних органах, йдеться про нардепа України Костянтина Бондарєва з "Батьківщини".