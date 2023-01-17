ДБР звинуватило неназване підприємство у розкраданні продуктів харчування для ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За даними прес-служби, "одне із приватних підприємств" займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин та за півроку війни у 2022 році отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.

"У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників", - стверджують у ДБР.

Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, "яка вже була готова для перепродажу", а також майже 4 млн гривень в різній валюті, повідомили в прес-службі.

У ДБР заявили, що "вилучені продукти будуть передані військовим". "Також, з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність", - йдеться в повідомленні.

Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

"Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам", - повідомили прес-службі.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.