захарова: Розміщення миротворчих сил країн Заходу в Україні "категорично неприйнятне" для росії

Про це сказала офіційний представник мзс рф марія захарова на брифінгу в четвер, 23 січня.

Вона наголосила, що москва звернула увагу на "циркулюючі повідомлення" про наміри західних країн розгорнути свої війська з метою забезпечення виконання мирної угоди.

"Хотілося б нагадати, що інтервенція натівських сил на Україну загрожує неконтрольованою ескалацією конфлікту та категорично неприйнятною для росії", – заявила захарова.

Також вона висловила очікування, що нова адміністрація Білого дому "виправить помилки" попереднього президента Джо Байдена.

"Мені здається, нинішня адміністрація президента Трампа неодноразово заявляла, визнавала і наводила аргументи на користь того, що ситуація в Україні - це результат помилок попередньої адміністрації, то треба, мабуть, ці помилки попередньої адміністрації і виправляти", – сказала захарова.