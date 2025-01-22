Войти | Зарегистрироваться
15:09

суббота,
25 января
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

захарова: Розміщення миротворчих сил країн Заходу в Україні "категорично неприйнятне" для росії

24.01.2025 / 15:23
Можливе розміщення миротворчих сил країн Заходу в Україні "категорично неприйнятне" для росії.

Про це сказала офіційний представник мзс рф марія захарова на брифінгу в четвер, 23 січня.

Вона наголосила, що москва звернула увагу на "циркулюючі повідомлення" про наміри західних країн розгорнути свої війська з метою забезпечення виконання мирної угоди.

"Хотілося б нагадати, що інтервенція натівських сил на Україну загрожує неконтрольованою ескалацією конфлікту та категорично неприйнятною для росії", – заявила захарова.

Також вона висловила очікування, що нова адміністрація Білого дому "виправить помилки" попереднього президента Джо Байдена.

"Мені здається, нинішня адміністрація президента Трампа неодноразово заявляла, визнавала і наводила аргументи на користь того, що ситуація в Україні - це результат помилок попередньої адміністрації, то треба, мабуть, ці помилки попередньої адміністрації і виправляти", – сказала захарова.

захарова
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 января
24 января
23 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.