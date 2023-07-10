захарова: Більшість учасників НАТО опиниться в зоні ураження, якщо щось трапиться на ЗАЕС

Про це пише Reuters.

Зазначається, що захарова заявила, що "на саміті НАТО питанню ситуації навколо ЗАЕС треба приділити ключову увагу".

"Адже переважна більшість учасників альянсу опиниться в зоні прямого ураження, якщо щось трапиться на ЗАЕС", - підкреслила представниця країни-терориста.

Як зазначає видання, Вільнюс розташований приблизно за 1000 кілометрів від найбільшої в Європі атомної станції.

При цьому Reuters зауважує, що ЗАЕС розташована на окупованій рф території в Запорізькій області України, поблизу лінії фронту.