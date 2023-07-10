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Юсов: окупанти відправили на ЗАЕС росгвардію

10.07.2023 / 15:23
російські загарбники негайно відправили на станцію представників росгвардії після оприлюднення карти мінування росіянами Запорізької АЕС.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він також наголосив, що окупанти продовжують мінувати ЗАЕС. Зокрема, на станції зафіксовано мінно-вибухові загородження, заміновану техніку, вантажівки з вибухівкою.

"Терміново представники росгвардії - саме вони відповідають в окупаційному корпусі за ситуацію на Запорізькій атомній станції - поїхали для того, щоб вносити відповідні корективи, які, втім, також не будуть для нас якимись таємницями", - поясник речник.

За його словами, інформація про мінування ЗАЕС - своєрідний "привіт" тим, хто "не бачить" того, що відбувається на станції.

"Це певний привіт усім "голубам миру", які кажуть за кордоном, що не бачать - можливо, у них проблеми із зором - якихось проблем у діях окупантів. З іншого боку, це сигнал окупантам, що українці усі бачать", - наголосив Юсов.

Юсов, ЗАЕС
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