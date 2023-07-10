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Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
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Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України

10.07.2023 / 14:21
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
Україна буде змушена "переглянути стратегію", якщо не отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла у інтерв’ю "Європейській правда".

"Це однозначно потребуватиме перегляду стратегії", – сказала вона у відповідь на питання, чи вплине можливе розчарування рішенням у Вільнюсі на бажання України стати членом НАТО.

Стефанішина пояснила, що рішення у Вільнюсі запускає значну кількість процесів. За її словами, неотримання запрошення змістить акцент із вступу в НАТО на гарантії безпеки.

"Конкретне рішення у Вільнюсі запускає велику кількість процесів. Процесів, пов'язаних зі стратегічним плануванням, оборонною допомогою, оборонним плануванням, питанням, пов'язаним з трансформацією сектору безпеки та оборони, пріоритетами у взаємодій із союзниками, змістом самих гарантій безпеки.

Тобто якщо ми маємо відстрочене рішення або неухвалене рішення у Вільнюсі щодо членства України в НАТО, це означає, що саме гарантії безпеки тоді є основними. Тому очевидно зміщуються акценти", – сказала віцепрем’єрка.

У той самий час вона зазначила, що членство у НАТО – "це найдешевша гарантія безпеки для України".

"Це певним чином "аутсорс" політичної відповідальності за все, що буде відбуватись після війни. Тому що є ціла структура, яка відповідає за взаємосумісність, взаємодію, навчання, професійний розвиток.

Україна в НАТО – це не лише гарантія безпеки, а це й зниження рівня політичної відповідальності кожного лідера, який приймав рішення допомагати Україні протягом війни. Це для нас настільки очевидні факти, що особливе роздратування викликають дискусії, які ставлять на стіл абсолютно якісь недолугі аргументи з приводу росії", – сказала Стефанішина.

НАТО, Стефанішина
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