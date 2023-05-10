Войти | Зарегистрироваться
06:30

четверг,
11 мая
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Стефанішина: Україна на саміті НАТО очікує отримати політичне рішення щодо членства

10.05.2023 / 14:21
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна на саміті Північноатлантичного Альянсу в липні очікує отримати політичне рішення щодо членства.

Про це, як пише "Європейська правда", Стефанішина заявила в ефірі телемарафону у вівторок.

За словами віцепрем’єрки, наразі для України не є зрозумілим той політичний сигнал, який вона отримає під час саміту НАТО, адже "ми розуміємо, що ми маємо виходити за межі політики "відкритих дверей", ми маємо відходити від очікування Плану дій щодо членства".

"Фактично сьогодні Україна є основним стандартом НАТО. І коли ми говоримо, що система Patriot збила ракету "Кинджал" – це виглядало неможливим з точки зору натівських стандартів", – наголосила Стефанішина.

"Це та практика, якої не було в жодній країні НАТО, тому що жодна ракета "Кинджал" не потрапляла на територію союзників. І, відповідно, натівська техніка не могла бути протестована в цих умовах", – додала вона.

Саме тому, за словами віцепрем’єрки, для України важливим є політичне рішення саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

"Ми впевнені, що немає жодних об’єктивних підстав, щоб не запросити Україну в НАТО. Тобто політичне запрошення України до членства в НАТО є абсолютно можливим, і ми на нього будемо очікувати у Вільнюсі, і сподіваємось, що союзники будуть готові це обговорити під час саміту", – зазначила урядовиця.

Натомість Україна, додала Стефанішина, не хотіла б привезти із саміту "сигнал про те, що НАТО – слабкий, що сам Альянс не має єдності щодо важливих стратегічних рішень".

НАТО, Стефанішина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 мая
9 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.