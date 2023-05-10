Данілов назвав найкоротший парад в москві парадом боягузтва і страху

"росія подала заявку до "Книги рекордів Гіннеса" про найкоротший військовий парад. Захід "побєдобєсія" на "червоній площі" на москві тривав приблизно 40 хвилин і став найкоротшим із 1941 року", - зазначив він.

Данілов назвав його парадом боягузтва і страху.

"Страх - головна причина, що змусила кремлівську зграю якомога швидше бігти назад до бункерної нори. Страх - це пожиттєвий український подарунок путіну та його угрупованню", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, президент рф володимир путін під час військового параду у москві заявив, що війна в Україні є "катастрофою", але вона нібито почалась не з вторгнення російських військ, а "спровокована" так званим "держпереворотом".