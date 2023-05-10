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Данілов назвав найкоротший парад в москві парадом боягузтва і страху

10.05.2023 / 15:23
Секретар РНБО Олексій Данілов висміяв найкоротший парад в москві з нагоди 9 травня.

"росія подала заявку до "Книги рекордів Гіннеса" про найкоротший військовий парад. Захід "побєдобєсія" на "червоній площі" на москві тривав приблизно 40 хвилин і став найкоротшим із 1941 року", - зазначив він.

Данілов назвав його парадом боягузтва і страху.

"Страх - головна причина, що змусила кремлівську зграю якомога швидше бігти назад до бункерної нори. Страх - це пожиттєвий український подарунок путіну та його угрупованню", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, президент рф володимир путін під час військового параду у москві заявив, що війна в Україні є "катастрофою", але вона нібито почалась не з вторгнення російських військ, а "спровокована" так званим "держпереворотом".

парад, РНБО, Данілов
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