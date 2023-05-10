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Ексрозвідник Червінский вимагав 100$ тис за вирішення питання по митниці, - опубліковано відео

10.05.2023 / 19:14
Колишній розвідник Роман Червінський вимагав 100 тис. доларів у бізнесмена за вирішення питань із вантажем контрабандних сигарет на одеській митниці.

Запис, знятий прихованою камерою, на якому група людей обговорює корупційну схему, опублікував політичний експерт Андрій Миселюк.

«На відео – ексрозвідник Роман Червінський вимагає 100 тисяч доларів за вирішення питань по контрабанді. Це саме та людина, яка є головним героєм невдалої спроби із захоплення російського літака, що призвела до обстрілу аеродрому «Канатове» та загибелі і поранення військових минулого року», – вказує експерт.

Також із відео зрозуміло, що «головним корупційним фігурантом виступає саме Червінський: він та спільники розповідають, як будуть домовлятися в суді та курувати проходження вантажу.

Посилаючись на свої джерела, експерт зазначає, що Червінський навіть видавав себе за високопосадовця податкової, який здатен вирішити будь-яку проблему.

«Відео, м’яко кажучи, дещо дисонує із образом чесного патріота. Та й загалом запис розмов, де на той час діючий розвідник намагається розкрутити «комерса» на 100 тисяч доларів, викликає багато запитань до персони Червінського і того, що він сьогодні говорить. Людина, яку дехто намагається наділити беззаперечним авторитетом, виявилася звичайним хабарником-рішалою в погонах?» – робить висновок експерт.

Нагадаємо, у квітні СБУ затримала Червінського та повідомила про підозру за перевищення службових повноважень у ході провальної та ніким не узгодженої «спецоперації» з викрадення російського літака.

У результаті дій Червінського у липні 2022 року росія обстріляла ракетами аеродром «Канатове» у Кіровоградській області – було вбито командира частини, поранено ще 17 військових, знищено 2 літака-винищувача.

«Навідниками» фактично виступили ті хто планував «спецоперацію». Перед затриманням Червінський 8 місяців переховувався від слідства, подався у біга, але був затриманий. Зараз суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою.

Червінський, Миселюк
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