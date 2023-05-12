Кулеба повідомив про проміжні підсумки відкритого пошуку послів

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Bloomberg: Макрон хоче звернутися до Китаю з планом, який може призвести до переговорів між росією та Україною19.04.2023 / 12:18Последние новости рубрики
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Президентка Грузії: Не треба танцювати під дудку кремля
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Білорусь на кордоні з Україною встановлює систему запуску сирен
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Столтенберг: Війна росії в Україні впливає на розрахунки Китаю щодо можливості вторгнення на Тайвань
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путін оголосив призов на військові збори росіян, які перебувають у запасі
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Україна має шанс замінити росію та білорусь на світовому ринку постачальників деревини
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ІнАУ закликає парламент не легалізувати систему автоматичного блокування доменів
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Зеленський: Іноземним країнам слід утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі з Україною без відповідних консультацій
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Гороховський: Банки відновлюють блокування карток за борги
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ЄК: Нові санкції проти росії спрямовані перекриття шляхів обходу вже існуючих обмежень
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Топ-5 материалов для ножек столов, их преимущества и недостатки06.05.2023 / 23:42Последние новости рубрики
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5 особенностей iPhone, о которых вы могли не знать28.04.2023 / 20:47
Для чого потрібне КАСКО та де оформити цей договір22.04.2023 / 16:37Страхування автомобіля буває обов’язковим і добровільним. До першого різновиду відноситься ОСЦПВ, яке покриває відповідальність водія перед третіми особами. Щоб розраховувати на відшкодування власних збитків внаслідок певних подій, потрібна страховка автомобіля КАСКО. Оформити її можна на сайті страхової компанії «ПЗУ Україна»: https://www.pzu.com.ua/individual/avto/kasko.html.Последние новости рубрики
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У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34Последние новости рубрики
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