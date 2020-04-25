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Кулеба: ОБСЄ підготували звіт щодо розслідування затримання росією українських цивільних осіб

26.04.2024 / 11:14
Експерти "Московського механізму" Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) підготували звіт щодо розслідування затримання росією українських цивільних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба подякував ОБСЄ, усім громадським активістам, неурядовим організаціям, урядам та міжнародним організаціям, які сприяли розголосу щодо цієї проблеми.

"Я вітаю звіт Московського механізму ОБСЄ щодо свавільних затримань росією українських цивільних. Цей важливий документ свідчить про систематичну та широкомасштабну кампанію росії із захоплення цивільних заручників на окупованих територіях України", - підкреслив міністр.

Глава МЗС зазначив, що висновки Місії підкреслюють масовий характер воєнних злочинів росіян проти українських цивільних осіб.

"Висновки незалежної Місії шокують: особи, причетні до свавільного позбавлення волі українських цивільних, скоїли воєнні злочини, злочини проти людяності та порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини. У звіті наголошується, що ця практика має масовий характер і що є докази систематичної, послідовної та навмисної поведінки росії, спрямованої проти українських цивільних", - додав Кулеба.

У звіті також зазначається, що затримання росією українських цивільних розпочалися у тимчасово окупованому Криму у 2014 році та продовжуються після повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну у 2022 році.

"Документ стане важливим елементом у роботі національних та міжнародних судових органів, спрямованій на встановлення конкретних осіб, які мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - наголосив Кулеба.

Міністр також закликав партнерів консолідувати зусилля для негайного та безумовного звільнення всіх українських цивільних осіб, свавільно утримуваних росією, як це передбачено українською формулою миру.

Кулеба, ОБСЄ, МЗС
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