Кулеба: Для порятунку ОБСЄ потрібно знайти спосіб, як вигнати звідти росію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Глава МЗС України вирішив сказати слова на захист Північної Македонії, яка дозволила міністру закордонних справ росії сергію лаврову брати участь у засіданні ОБСЄ у Скоп'є. Він нагадав, що весь рік македонська влада принципово та послідовно підтримувала Україну.

Кулеба розповів, що лаврова запросили на зустріч, оскільки частина країн-членів ОБСЄ вважають, що це врятує організацію від повного розпаду через необхідність приймати бюджет та рішення про головування і перепризначення керівництва.

"Але я вважаю, що якщо ми справді хочемо врятувати ОБСЄ, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без росії, або знайти шлях вигнати росію з ОБСЄ. Ось і все", - додав глава МЗС.

Варто зауважити, що росія продовжує залишатися країною-членом ОБСЄ, незважаючи на війну проти України. Вона також впливає важливі рішення всередині організації. Зокрема, нещодавно москва заблокувала головування Естонії в ОБСЄ.