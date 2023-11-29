Войти | Зарегистрироваться
18:32

четверг,
30 ноября
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Кулеба: Для порятунку ОБСЄ потрібно знайти спосіб, як вигнати звідти росію

30.11.2023 / 11:14
Для порятунку Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) потрібно знайти спосіб, як вигнати звідти росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Глава МЗС України вирішив сказати слова на захист Північної Македонії, яка дозволила міністру закордонних справ росії сергію лаврову брати участь у засіданні ОБСЄ у Скоп'є. Він нагадав, що весь рік македонська влада принципово та послідовно підтримувала Україну.

Кулеба розповів, що лаврова запросили на зустріч, оскільки частина країн-членів ОБСЄ вважають, що це врятує організацію від повного розпаду через необхідність приймати бюджет та рішення про головування і перепризначення керівництва.

"Але я вважаю, що якщо ми справді хочемо врятувати ОБСЄ, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без росії, або знайти шлях вигнати росію з ОБСЄ. Ось і все", - додав глава МЗС.

Варто зауважити, що росія продовжує залишатися країною-членом ОБСЄ, незважаючи на війну проти України. Вона також впливає важливі рішення всередині організації. Зокрема, нещодавно москва заблокувала головування Естонії в ОБСЄ.

Кулеба, ОБСЄ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 ноября
29 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.