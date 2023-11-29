Кудрицький: Укренерго залучає аварійну допомогу від Румунії та Польщі, щоб збалансувати енергосистему

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький в ефірі марафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Сьогодні ми були змушені залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії, щоб збалансувати енергосистему. І зараз продовжуємо її залучати", - сказав Кудрицький.

Він закликав українців ощадливо споживати електроенергію.