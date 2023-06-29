Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Найбільш важливою допомогою для енергосистеми, як пояснив голова "Укренерго", був захист нашого неба завдяки поставкам ППО. Це, зі свого боку, відіграло ключовий фактор того, щоб наша енергосистема пройшла зиму. Водночас цей фактор є ключовим й надалі, якщо росія продовжить обстріли.

Також свою роль відіграло постачання обладнання. Інколи це було вживане обладнання, а інколи й нове. Це відіграло свою роль в стабілізації ситуації минулої зими.

"Зараз дуже важливо фінансування, яке надають західні партнери для українських енергокомпаній. Наприклад, "Укренерго" вже змогло залучити близько 900 млн євро в різних формах (гранти або кредити). Очікуємо, що до кінця року ми ще на декілька сотень мільйонів зможемо цю цифру зможемо збільшити. І використати цей ресурс якраз для того, щоб інвестувати в підготовку до зими", - пояснив Кудрицький.

Масштабні обстріли Росії взимку

Цієї зими російські окупанти вдались до масштабних ударів по енергосистемі України, що змусило "Укренерго" запроваджувати екстренні та планові відключення електроенергії.

Екстрені відключення відбувались тоді, коли виникала необхідність збалансувати енергосистему на більшу потужність, ніж це передбачено графіком.

Як відзначив Кудрицький, завдяки активним поставкам ППО та гуманітарній допомозі, Україні вдалось пройти минулу зиму без довготривалих блекаутів.