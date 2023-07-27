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Укренерго: В серпні не очікується відключень електроенергії

28.07.2023 / 09:10
Відключень електроенергії через дефіцит потужності наразі немає і в серпні не очікується, але місяць обіцяє бути важким через вихід у ремонт певної кількості енергоблоків і підвищення споживання.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Серпень буде важким місяцем. Це пов'язано з подальшим виведенням у ремонт деяких енергоблоків. Особливо важкими будуть найближчі тиждень-два", - сказав Кудрицький на пресконференції в Харкові в четвер.

Водночас він зазначив, що наразі з боку "Укренерго" обмежень споживання е/е як населення, так і бізнесу немає і на серпень не прогнозується.

"Наразі ми не прогнозуємо відключень споживачів. Розраховуємо, що впораємося зі збільшеним навантаженням на систему в умовах зменшеної кількості енергоблоків", - поділився баченням ситуації голова системного оператора.

За його словами, у цьому енергосистемі має допомогти імпорт е/е з Європи.

"Що більше його буде, то легше буде українській енергосистемі покривати споживання", - пояснив Кудрицький.

Водночас він звернув увагу, що доступна спроможність перетину для імпорту, що становить 1200 МВт, не використовується повною мірою.

"Ми можемо втроє, а то й учетверо наростити обсяги імпорту з Європи. Працюємо над тим, щоб ще збільшити потужність, але проблема в тому, що і ця не використовується", - вказав на проблему голова НЕК.

Кудрицький пояснив, що для збільшення обсягів імпорту електроенергії на українському ринку мають бути відповідні умови - "ціна е/е має відображати той факт, що в енергосистемі є певний дефіцит".

"Відповідно, ця ціна має давати (можливість - ІФ-У) будь-якій компанії - українській чи європейській - купити ресурс на європейському ринку і продати його на українському без збитків", - зазначив керівник "Укренерго".

Він висловив переконання, що це вже питання регулювання українського ринку, "щоб він міг залучати необхідні обсяги імпорту".

Як повідомлялося з посиланням на АТ "Оператор ринку", середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) за 20 днів липня зросла на 17,5% - до 3528,79 грн/МВт-год порівняно з аналогічним періодом червня цього року. Ціновий індекс е/е базового навантаження на РДН за цей період становить 3392,69 грн/МВт-год, що на 16,7% вище за 20 днів червня.

Для порівняння "Оператор ринку" навів ціну продукту BASE на РДН у Румунії, яка становила 3 882,24 грн/МВт-год, у Словаччині - 3 771,84 грн/МВт-год, в Угорщині - 3 868,04 грн/МВт-год.

З 1 липня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові максимальні граничні ціни електроенергії (price caps) на РДН і ВДР, підвищивши їх на 40-80% залежно від годин постачання. Однією з першочергових цілей такого рішення була необхідність залучити імпортний ресурс, на який ціна переважно вища. Голова "Укренерго" висловлював думку, що дієвість такого рішення покаже практика, якщо в Україну "почнуть заходити сотні МВт е/е".

У липні переважні обсяги імпорту надходять зі Словаччини на потужності максимум 350 МВт.

Укренерго, Кудрицький
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